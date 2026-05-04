Έντρικ: Η επιστροφή στην Ρεάλ κρίνεται από... την απόφαση της γυναίκας του

Ο Έντρικ τον περασμένο Ιανουάριο μετακόμισε από την Μαδρίτη στην Λιόν με στόχο να βρει τον ποδοσφαιρικό του «εαυτό».

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός φαίνεται πως έκανε την κατάλληλη επιλογή, αφού μετράει 19 συμμετοχές και οκτώ γκολ σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Λιόν.

Πλέον, ο 19χρονος πρέπει να αποφασίσει για το μέλλον του μιας και ο δανεισμός του από τη «Βασίλισσα» λήγει το προσεχές καλοκαίρι. Να σημειωθεί ότι, η γαλλική ομάδα διεκδικεί το «εισιτήριο» που οδηγεί στη League Phase του Champions League και αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τον ίδιο. Από την άλλη, θα πρέπει να «κερδίσει» μια θέση στο ρόστερ της Ρεάλ Μαδρίτης για τη σεζόν 2026/27.

Τον τελευταίο λόγο έχει... η σύντροφός του

Όμως, η απόφαση αυτή είναι στο «χέρι» της συζύγου του με την οποία περιμένουν και το πρώτο τους παιδί. Θα συζητήσουν και η ίδια θα τον συμβουλέψει τι είναι καλύτερο όπως δήλωσε ο ποδοσφαιριστής: «Το μέλλον μου; Θα κάνω ό,τι μου λέει ο Θεός, είτε πρόκειται για να μείνω στη Λιόν, είτε για να επιστρέψω στη Ρεάλ Μαδρίτης, είτε για να πάω αλλού. Ευχαριστώ τον Θεό που με έφερε εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Θα κάνω ό,τι μου λέει ο Θεός και ό,τι μου λέει και η γυναίκα μου».

« C'est comme je le dis toujours. Si c'est pour rester ici, si c'est pour retourner au Real Madrid, si c'est pour aller ailleurs, je vais faire ce que Dieu me dit. Ce que ma femme aussi me dit de faire. »



Θυμίζουμε ότι οι Μαδριλένοι τον Ιούλιο του 2024 ξόδεψαν 72 εκατομμύρια ευρώ, για την απόκτησή του από την Παλμέιρας.