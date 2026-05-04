Απίστευτο αυτογκόλ τερματοφύλακα έφερε αντιδράσεις συμπαίκτη του: «Είναι στημένος, δεν ντρέπεται;»

Η Σπόρτινγκ Σαν Μιγκελίτο, ομάδα του Παναμά, γνώρισε την ήττα από την Αλιάντζα έπειτα από απίστευτο αυτογκόλ του τερματοφύλακά της στο 90ο λεπτό.

Συγκεκριμένα ο Χοσέ Καλντερόν, στη προσπάθειά του να γραπώσει τη μπάλα «τράκαρε» με το δοκάρι και μπήκε με τη μπάλα μέσα στο τέρμα.

Ο συμπαίκτης του Γκουστάβο Ερέρα, αποχώρησε εξοργισμένος από τον αγωνιστικό χώρο και στη συνέχεια στα social media του ανέφερε:

«Μιλάω με ονόματα, ο Χοσέ Καλντερόν είναι ένας "στημένος" παίκτης και υπάρχουν πολλοί περισσότεροι. Δεν ντρέπονται; Πλέον το κάνουν τόσο φανερά... Όλος ο κόσμος βλέπει έναν παίκτη με μεγάλη εμπειρία, που κάποτε εκπροσώπησε τη χώρα μας, σε αυτή τη κατάσταση. Αυτό είναι το παράδειγμα που δίνει στους νεότερους;»

Ο τερματοφύλακας που είναι μάλιστα και 44 φορές διεθνής με την εθνική Παναμά, δεν άντεξε τα σχόλια και έδωσε και αυτός τη δική του απάντηση:

«Ήταν μια άτυχη στιγμή που κατέληξε σε αυτογκόλ. Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από τους συμπαίκτες μου, το τεχνικό τιμ και τους οπαδούς. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για ένα καθαρά αθλητικό και ακούσιο λάθος. Απορρίπτω κατηγορηματικά οποιαδήποτε προσπάθεια σύνδεσης αυτής της φάσης με ανήθικες συμπεριφορές. Επιφυλάσσομαι κάθε νόμιμου δικαιώματός μου απέναντι σε όποιον προσπαθεί να πλήξει την τιμή και την υπόληψή μου με ψευδείς ισχυρισμούς.»

Να επισημανθεί ό,τι η λίγκα έχει δώσει τη σημασία της μετά το συμβάν και τις δηλώσεις των παικτών ανακοινώνοντας την έναρξη αυτεπάγγελτης έρευνας τονίζοντας ότι «θα ενεργήσει με τη μέγιστη αυστηρότητα για να προστατεύσει την ακεραιότητα της διοργάνωσης, φτάνοντας την έρευνα μέχρι το τέλος».