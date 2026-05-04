Υποψήφιος βουλευτής στη Κύπρο μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και έριξε γροθιά σε διαιτητή

Στο παιχνίδι Ροτσίδης Μάμμαρι – ΑΠΟΠ Παρεκκλησιάς, για την ερασιτεχνική κατηγορία της Κύπρου, σημειώθηκε ένα «άγριο» περιστατικό που μας άφησε αρνητική «γεύση» για τη βία στα γήπεδα.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το «cyprustime.com», ένας 38χρονος, ο οποίος μάλιστα είναι υποψήφιος βουλευτής έπειτα από την επίθεση που δέχτηκε ο βοηθός με μπουκάλι, έκανε και αυτός ντου στον αγωνιστικό χώρο και ξεκίνησε να κυνηγάει τον διαιτητή.

Όπως λέει και η Αστυνομία:

«Προς τη λήξη του αγώνα, άγνωστο πρόσωπο έριξε πλαστικό μπουκάλι, το οποίο χτύπησε τον βοηθό διαιτητή. Την ίδια ώρα, δεύτερο πρόσωπο εισήλθε εντός του αγωνιστικού χώρου και επιτέθηκε εναντίον του, γρονθοκοπώντας τον».

Ο αγώνας διακόπηκε, ο βοηθός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και ο 38χρονος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση.

Να σημειωθεί ό,τι ο 38χρονος είχε θέσει υποψηφιότητα για βουλευτής του Κινήματος Ενωμένων Κύπριων Κυνηγών. Μετά από το περιστατικό το κίνημα τον «τιμώρησε» θέτοντάς τον εκτός ψηφοδελτίου.

Η ανακοίνωση του Κινήματος Ενωμένων Κύπριων Κυνηγών

«Κατόπιν έκτακτης συνεδρίας που πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ, το κίνημα Ενεργοί Πολίτες – Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών επιθυμεί να τοποθετηθεί με ειλικρίνεια και υπευθυνότητα σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε πρόσφατα σε ποδοσφαιρικό αγώνα, στο οποίο εμπλέκεται υποψήφιός μας.

Το Κίνημα έλαβε γνώση του περιστατικού και του σχετικού οπτικοακουστικού υλικού μέσω του διαδικτύου και των δημοσιευμάτων, όπως και το ευρύ κοινό».

Επιπλέον πρόσθεσαν:

«Ο λόγος που δεν υπήρξε άμεση και επίσημη τοποθέτηση, ήταν γιατί θεωρήσαμε πρέπον πρώτα να διασταυρώσουμε τα δεδομένα, να ενημερωθούμε υπεύθυνα για όλα τα πραγματικά γεγονότα και να αξιολογήσουμε συλλογικά την κατάσταση με τη σοβαρότητα που απαιτείται.

Για εμάς, ο αθλητισμός όπως και κάθε κοινωνικός θεσμός αποτελεί χώρο σεβασμού, αυτοσυγκράτησης και ευγενούς άμιλλας.

Οποιαδήποτε συμπεριφορά έντασης ή επιθετικότητας, ανεξαρτήτως συνθηκών, δεν μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτή και δεν συνάδει με τις αρχές, τις αξίες και το ήθος που το Κίνημά μας πρεσβεύει .

Με την συγκεκριμένη ενέργεια του ο εν λόγω υποψήφιος έθεσε και αυτόματα τον εαυτό του εκτός ψηφοδελτίου.

Μέσα από την επικοινωνία μας με την οικογένεια του υποψηφίου, μας μεταφέρθηκε και η θέση του ίδιου και η αναγνώριση εκ μέρους του πως η συνολική εικόνα δεν πρέπει να στοχοποιεί, να επιβαρύνει ή να σκιάζει το Κίνημα και τους συνυποψηφίους του στο ψηφοδέλτιο.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζουμε ότι οποιαδήποτε συμπεριφορά ή πράξη που αντίκειται στις αρχές, στις αξίες και στο ήθος του Κινήματός μας δεν μπορεί να συνυπάρχει με τη συλλογική μας πορεία, ανεξαρτήτως θέσης ή ιδιότητας.

Ως Κίνημα, αναγνωρίζουμε ότι κάθε άνθρωπος μπορεί να βρεθεί σε δύσκολες προσωπικές και ψυχολογικές συνθήκες.

Αυτό όμως δεν αναιρεί την ανάγκη για ευθύνη, αυτογνωσία και σεβασμό προς τους θεσμούς και την κοινωνία.

Το Κίνημά μας συνεχίζει με σοβαρότητα, ενότητα και προσήλωση στις αρχές που υπηρετεί.

Συνεχίζουμε δυνατοί, και ακόμα πιο αποφασισμένοι στον αγώνα που ξεκινήσαμε για να επέλθει αλλαγή , μα και κοινωνική πρόοδος».