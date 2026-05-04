Έκπληκτος ο Γκουαρδιόλα με Σερκί: «Με τρομάζει - Θα παίζει κάθε παιχνίδι»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα ρωτήθηκε στην συνέντευξη τύπου πριν την σημαντική αναμέτρηση με την Έβερτον την Δευτέρα (4/5) για τον Ραγιάν Σερκί, με τον ίδιο να δηλώνει... έκπληκτος και όχι για τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες.

Συγκεκριμένα ο προπονητής των Πολιτών μίλησε στους δημοσιογράφους και μόλις ένας από αυτούς τον ρώτησε για το τι τον εκπλήσσει περισσότερο στον Γάλλο ποδοσφαιριστή, ο ίδιος απάντησε πως αυτό που τον εκπλήσσει είναι οι ικανότητές του... στην πυγμαχία.

Ο Γάλλος επιθετικός δημοσίευσε ένα βίντεο στα προσωπικά του social media και συγκεκριμένα στο Instagram οπού κάνει... σπάρινγκ σε μια προπόνηση πυγμαχίας. Το βίντεο τράβηξε την προσοχή χιλιάδων ακολούθων του και όπως φαίνεται και του προπονητή του ο οποίος δήλωσε εντυπωσιασμένος αλλά και... φοβισμένος.

Pep Guardiola on what surprised him most about Rayan Cherki: “On Instagram right now he is doing boxing. That surprised me. I didn’t expect it. Have you watched it? I will not discuss with him, he will play every game. Honestly, it’s SCARY!” 😂🥊



🎥 @BeanymanSports pic.twitter.com/ZaqsuGVv28 — City Report (@cityreport_) May 3, 2026

«Είδα στο Instagram που κάνει μποξ. Αυτό με εξέπληξε και δεν το περίμενα. Το είδατε; Κορυφαίος, δεν θα μιλήσω μαζί του θα ξεκινάει σε όλα τα παιχνίδια. Ειλικρινά είναι τρομακτικός» δήλωσε ο Γκουαρδιόλα γελώντας.