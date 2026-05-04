Μπόκα Τζούνιορς: «Τρελό» όνειρο των Αργεντινών να αποκτήσουν μαζί τους Ντιμπάλα και Νεϊμάρ

ΟΝεΙμάρ λόγω των τραυματισμών του, δεν έχει καταφέρει να πείσει τον Κάρλο Ανσελότι να τον επιλέξει για το Μουντιάλ του 2026 με την Εθνική Βραζιλίας, αλλά η κληρονομιά του στο ποδόσφαιρο έχει μείνει αξέχαστη, με πολλές ομάδες να ενδιαφέρονται για τον 34χρονο μάγο.

Σύμφωνα με την «Ole», η Μπόκα Τζούνιορς θέλει να φέρει στο Λα Μπομπονέρα τον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ, με σκοπό να κυριαρχήσουν στο Copa Libertadores και να δημιουργήσουν μία ομάδα με μεγάλα αστέρια.

Οι Χενέισες δεν αρκούνται μόνο στον Νεϊμάρ. Θέλουν και τον Ντιμπάλα να οργανώνει το παιχνίδι τους και να συνεργάζεται με τους υπόλοιπους παίκτες αρμονικά, ώστε να σαρώσουν την Αργεντινή. Ωστόσο, η Ρόμα δεν έχει δείξει διάθεση να διώξει τον Αργεντινό επιθετικό μέσο κάνοντας τις διαπραγματεύσεις δυσκολότερες. Αντιθέτως, ο «πρίγκιπας» του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου έχει συμβόλαιο με την Σάντος μέχρι τον Δεκέμβριο, δίχως να υπάρχει λόγοα ανανέωσης από κάποια πλευρά.