«Καρφιά» Καπέλο για τον Ρονάλντο: «Σκεφτόταν μόνο τις γυναίκες και τα πάρτι»

Ο Ιταλός προπονητής σε μία εκδήλωση της «Corriere della Sera», μοιράστηκε κάποιες από τις στιγμές του ως προπονητής

Φτάνοντας στη Ρεάλ Μαδρίτης, δε θα μπορούσε να μην αναφερθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα που έχει προπονήσει ποτέ. Τον Ρονάλντο το «φαινόμενο».

Δε θα περίμενε βέβαια κανείς ό,τι θα ήταν τόσο αρνητικός απέναντί του χαρακτηρίζοντάς τον ως ένα κακό παράδειγμα για την «έξω» ζωή αλλά και σπαταλημένο ταλέντο (κάτι που προφανώς συμφωνούν οι περισσότεροι).

Συγκεκριμένα ο Ιταλός είπε: «Ήταν αρνητικός ηγέτης. Δεν προπονούνταν σωστά και δεν παρακινούσε τους συμπαίκτες του. Σκεφτόταν μόνο τις γυναίκες, τα πάρτι και έπαιρνε βάρος».

Aποκάλυψε επίσης μια συνομιλία με τον τότε πρόεδρο της Μίλαν, Σίλβιο Μπερλουσκόνι, η οποία οδήγησε στην αποχώρηση του Βραζιλιάνου επιθετικού από τη Ρεάλ.

«Ο Μπερλουσκόνι με πήρε τηλέφωνο και με ρώτησε: "Πώς είναι ο Ρονάλντο;" Απάντησα: "Πρόεδρε, είναι καλός. Αλλά δεν είναι καλό παράδειγμα, είναι συνέχεια σε νυχτερινά κέντρα, έχει πάρει βάρος, σκέφτεται μόνο τις γυναίκες". Την επόμενη μέρα, στις εφημερίδες: "Ο Ρονάλντο στη Μίλαν "».

Ο Αντόνιο Κασάνο επίσης δεν έλειψε από το «πάρτι» της αφήγησης με τον Καπέλο να αναφέρει:

«Στη Μαδρίτη, ο Κασάνο έκανε τόσα πολλά λάθη που μου είναι δύσκολο να τα θυμηθώ όλα. Μαζί με τον Μπαλοτέλι, είναι δύο παραδείγματα ταλέντων που χάθηκαν. Ήταν κρίμα».