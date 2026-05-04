Ο Εμπαπέ στα «κρίσιμα» κάνει διακοπές με τη κοπέλα του στην Ιταλία - Τι δήλωσε ο Αρμπελόα

Η Ρεάλ Μαδρίτης, βρίσκεται στη τελική και δύσκολη φάση της σεζόν, αφού το μόνο που μπορεί να κάνει δεν είναι να κατακτήσει κάποιον τίτλο (έχει βγει εκτός διεκδίκησης σε όλες τις διοργανώσεις), αλλά να «καθυστερήσει» τη κατάκτηση της La Liga από τη πρωταθλήτρια αλλά όχι μαθηματικά, Μπαρτσελόνα.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ το μεγαλύτερο όνομα στην ομάδα, μετά τον τραυματισμό του και επομένως το τέλος της σεζόν για τον ίδιο με τους Μαδριλένους, καλοπερνάει στην Ιταλία με τη σύντροφό του.

Αυτό σύμφωνα με την εφημερίδα «El Mundo», έχει προκαλέσει στους παίκτες της Ρεάλ αλλά και στον προπονητή της μία έντονη ενόχληση, θεωρώντας ό,τι ο Γάλλος δεν δίνει καμία σημασία για την ομάδα του και αντί να είναι δίπλα της στα «δύσκολα» κοιτάει ο ίδιος να περνάει καλά. Συγκεκριμένα οι συμπαίκτες του βρίσκουν αυτή τη κίνηση «αντιεπαγγελματική».

Συγκεκριμένα ο προπονητής της «Βασίλισσας» δήλωσε:

«Κάθε παίκτης κάνει ό,τι θέλει στον ελεύθερο χρόνο του, αλλά δεν χτίσαμε τη Ρεάλ Μαδρίτης με παίκτες που βγαίνουν έξω ντυμένοι με σμόκιν, αλλά με παίκτες που καταλήγουν με τις φανέλες τους καλυμμένες με λάσπη, ιδρώτα και προσπάθεια».

Arbeloa, sobre Mbappé: "Cada jugador hace lo que quiere en su tiempo libre, pero no hemos creado el Real Madrid con jugadores que salen vestidos de smoking, sino con jugadores que acaban con la camiseta llena de barro, de sudor y de esfuerzo".



Tremendo. pic.twitter.com/Qo2OeXmdfE — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) May 3, 2026

Για να δούμε υπάρξει κάποια σύγκρουση στα αποδυτήρια της Ρεάλ, καθώς ο Γάλλος δεν έχει δώσει απάντηση σε όλα αυτά.