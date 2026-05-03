Οι καταχρήσεις του διέλυσαν τη καριέρα: «Πήρα κοκαΐνη, έκανα λάθος, καταστράφηκα»

Ο Άντριαν Μούτου μόλις στα 24 του, έχοντας πραγματοποιήσει πολύ υποσχόμενες εμφανίσεις με τη Πάρμα, παίρνει τη μεταγραφή για τα «σαλόνια» της Premier League και την ομάδα της Τσέλσι το 2003.

Η πρώτη φορά και η αρχή των... «πάντων»

Το 2004 θα ξεκινήσει η καταστροφή της καριέρας του όταν βρέθηκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ για χρήση κοκαΐνης. Μια ομάδα σαν την Τσέλσι δε θα το άφηνε να περάσει έτσι και κατευθείαν έλυσαν το συμβόλαιό του.

Προφανώς αυτό το συμβάν δεν είχε μόνο αγωνιστικές συνέπειες, ή καταστροφή της υγείας του, αλλά και οικονομικές και νομικές συνέπειες. Ο Μούτου βρέθηκε αντιμέτωπος με απαιτήσεις αποζημίωσης από την ομάδα του, κάτι που τον ακολούθησε για χρόνια.

«Το να αρχίσω την κοκαΐνη όταν ήμουν στην Τσέλσι ήταν η χειρότερη απόφαση που πήρα ποτέ μου. Ήμουν μόνος και δυστυχισμένος στην Αγγλία, αλλά ακόμη και η κατάθλιψη που περνούσε δεν δικαιολογεί τις πράξεις μου. Η Τσέλσι φυσικά έδειξε μηδενική ανοχή στο πρόβλημά μου με τα ναρκωτικά. Έκανα ένα λάθος, λοξοδρόμησα και το πλήρωσα. Πήγα στην Τσέλσι σε μια ταραχώδη περίοδο για την ζωή μου, δεν ήμουν έτοιμος για αυτό το βήμα και κατέληξα σε έναν κυκεώνα με ψέματα και δικαιολογίες», ανέφερε σε συνέντευξη στην Telegraph ο Ρουμάνος που πλέον είναι 47 ετών και ασχολείται με την προπονητική.



«Εκείνη την περίοδο ήμουν από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Αν δεν έμπλεκα με την κοκαΐνη, θα μπορούσα εύκολα να πάρω τη Χρυσή Μπάλα. Όμως οι κακές αποφάσεις που πήρα με οδήγησαν σε λάθος δρόμους και πλέον σήμερα προσπαθώ να μην κατηγορώ τόσο τον εαυτό μου για ό,τι έγινε» πρόσθεσε ο Μούτου.

Πάνω στην αναγέννηση ήρθε... το σκάνδαλο

Μία καριέρα ποδοσφαιρική με τις κατάλληλες συνθήκες μπορεί να είναι όσο μεγάλη χρειάζεται. Ο Μούτου βρήκε την ευκαιρία στην Ιταλία να εξιλεωθεί και να ξεκινήσει από την «αρχή».

Πρώτα στη Γιουβέντους και αργότερα, στη Φιορεντίνα.

Εκεί αναγεννήθηκε ποδοσφαιρικά, σκοράροντας 54 γκολ σε 112 εμφανίσεις και φτάνοντας να είναι υποψήφιος για τη Χρυσή Μπάλα. Παρά την επιτυχία του, το 2010 βρέθηκε και πάλι θετικός σε απαγορευμένη ουσία, αυτή τη φορά σε σιμπουτραμίνη, και εκδιώχθηκε από την ομάδα της Φλωρεντίας.

Παράλληλα, το όνομά του συνδέθηκε με σεξουαλικό σκάνδαλο όταν διέρρευσε βίντεο με την πορνοστάρ Λάουρα Αντρεσάν, η οποία τον χαρακτήρισε «βαμπίρ», καθώς σε μια ερωτική συνάντηση ο Μούτου ήπιε το αίμα της όταν αυτή κόπηκε τυχαία στο δάχτυλο.