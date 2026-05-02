Αγνώριστος ο Γκονζάλο Ιγκουαΐν - Η φωτογραφία με φαν που ξύπνησε αναμνήσεις

Ένας νεαρός φαν συνάντησε τυχαία τον θρυλικό Γκονζάλο Ιγκουαΐν σε κατάστημα αθλητικών ειδών στο Μαϊάμι. Ο Αργεντινός φαίνεται αγνώριστος, αλλά οι ποδοσφαιρόφιλοι τον αναγνωρίζουν και νοσταλγούν τα χρόνια του επιθετικού στον ποδοσφαιρικό κόσμο.

🇦🇷🚨 𝗡𝗘𝗪: A fan spotted Gonzalo Higuain at a sports store in Miami. pic.twitter.com/XmguktJLz5 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 2, 2026

Ο «Pipito» κρέμασε τα παπούτσια του το 2022 και αφοσιώθηκε στην οικογένειά του. Ο ίδιος παλαιότερα είχε δηλώσει πως όταν σταματούσε το ποδόσφαιρο θα ήθελε μία καθημερινή ζωή μακριά από τα γήπεδα. Έτσι, 3 χρόνια μετά από παραίτησή του από το ποδόσφαιρο, τον βλέπουμε να απολαμβάνει την ζωή του χωρίς την έντονη καθημερινή προπόνηση, σαν απλός πολίτης κι όχι σαν ένας σταρ του ποδοσφαίρου, όπως και ήταν.

Η ομάδες που αγωνίστηκε Γκονζάλο Ιγκουαΐν

2004-2006 Ρίβερ Πλέιτ

2007-2013 Ρεάλ Μαδρίτης

2013-2016 Νάπολι

2016-2020 Γιουβέντους

2018-2019 Μίλαν (δανεικός)

2019 Τσέσλι (δανεικός)

2020-2022 Ίντερ Μαϊάμι

Ο Αργεντινός έχει σκοράρει 279 φορές σε 530 συμμετοχές σε διασυλλογικό επίπεδο, ενώ με τα χρώματα της εθνικής του έχει πετύχει 31 τέρματα σε 75 εμφανίσεις.