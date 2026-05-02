Αγνώριστος ο Γκονζάλο Ιγκουαΐν - Η φωτογραφία με φαν που ξύπνησε αναμνήσεις
Ο Γκονζάλο Ιγκουαίν εμφανίστηκε... αγνώριστος σε φωτογραφία με φαν του και σίγουρα δεν θυμίζει σε τίποτα τον δεινό σκόρερ του παρελθόντος.
Ένας νεαρός φαν συνάντησε τυχαία τον θρυλικό Γκονζάλο Ιγκουαΐν σε κατάστημα αθλητικών ειδών στο Μαϊάμι. Ο Αργεντινός φαίνεται αγνώριστος, αλλά οι ποδοσφαιρόφιλοι τον αναγνωρίζουν και νοσταλγούν τα χρόνια του επιθετικού στον ποδοσφαιρικό κόσμο.
Ο «Pipito» κρέμασε τα παπούτσια του το 2022 και αφοσιώθηκε στην οικογένειά του. Ο ίδιος παλαιότερα είχε δηλώσει πως όταν σταματούσε το ποδόσφαιρο θα ήθελε μία καθημερινή ζωή μακριά από τα γήπεδα. Έτσι, 3 χρόνια μετά από παραίτησή του από το ποδόσφαιρο, τον βλέπουμε να απολαμβάνει την ζωή του χωρίς την έντονη καθημερινή προπόνηση, σαν απλός πολίτης κι όχι σαν ένας σταρ του ποδοσφαίρου, όπως και ήταν.
Η ομάδες που αγωνίστηκε Γκονζάλο Ιγκουαΐν
2004-2006 Ρίβερ Πλέιτ
2007-2013 Ρεάλ Μαδρίτης
2013-2016 Νάπολι
2016-2020 Γιουβέντους
2018-2019 Μίλαν (δανεικός)
2019 Τσέσλι (δανεικός)
2020-2022 Ίντερ Μαϊάμι
Ο Αργεντινός έχει σκοράρει 279 φορές σε 530 συμμετοχές σε διασυλλογικό επίπεδο, ενώ με τα χρώματα της εθνικής του έχει πετύχει 31 τέρματα σε 75 εμφανίσεις.