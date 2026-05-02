Έρλινγκ Χάαλαντ: Δε σταματάει να ξοδεύει - Έκανε αγορά αξίας 7 εκατομμυρίων

Ο πρωταγωνιστής τις τελευταίες σεζόν για τη Μάντσεστερ Σίτι, χαίρεται και με το παραπάνω το πανάκριβο συμβόλαιο που έχει και κάνει αγορές που φτάνουν τα 7 εκατομμύρια ευρώ.

Πρόκειται για μία έπαυλη τεσσάρων ορόφων και δέκα υπνοδωματίων. Περιέχει επίσης, λίμνη, εξωτερική πισίνα, εκτεταμένους κήπους, χώρο για άμαξες και στάβλους.

Επίσης ο Νορβηγός, μόλις έλαβε άδεια πολεοδομίας για ένα γκαράζ τεσσάρων αυτοκινήτων, όπου θα στεγαστεί η συλλογή του από supercars αξίας 10 εκατομμυρίων λιρών - η οποία περιλαμβάνει μια σπάνια Bugatti Tourbillon αξίας 4 εκατομμυρίων λιρών.

Όλα αυτά σε κάποιον μπορεί να ακούγονται και «όνειρα ζωής» αλλά για τον Έρλινγκ είναι απλά 3 μήνες δουλειάς καθώς αμοίβεται με 500.000 λίρες τη βδομάδα. Βέβαια οι «πολίτες» τον θέλουν συγκεντρωμένο στο αγωνιστικό κομμάτι αφού η σεζόν τη δεδομένη χρονική στιγμή βρίσκεται στη «κόψη του ξυραφιού».

Ο Χάαλαντ και η Σίτι συνεχίζουν τη μάχη για τον τίτλο της Premier League τη Δευτέρα το βράδυ εκτός έδρας με την Έβερτον (4/5, 22:00). Η ομάδα του Γκουαρδιόλα βρίσκεται τρεις βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, αλλά έχει έναν αγώνα λιγότερο. Ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, Έρλινγκ Χάαλαντ, ηγείται των σκόρερ της Αγγλίας με 24 γκολ.