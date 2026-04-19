Premier League: Η Μάντσεστερ Σίτι κέρδισε την Άρσεναλ (2-1) και πάει για την «κλοπή» του αιώνα

Η Μάντσεστερ Σίτι έβαλε… φωτιά στη μάχη του τίτλου, επικρατώντας 2-1 της Άρσεναλ και μειώνοντας τη διαφορά στους τρεις βαθμούς, έχοντας μάλιστα και παιχνίδι λιγότερο. Το αποτέλεσμα αυτό μετατρέπει την κούρσα της Premier League σε θρίλερ, με τους «Πολίτες» να αποκτούν ξεκάθαρο μομέντουμ ενόψει της τελικής ευθείας, καθώς έχουν το πάνω χέρι σε περίπτωση ισοβαθμίας!



Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά και μόλις στο 4’ άγγιξαν το γκολ, όταν το σουτ του Ραγιάν Σερκί κόντραρε και κατέληξε στο δοκάρι του Νταβίντ Ράγια. Τελικά, ο Γάλλος ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ στο 16’, με εντυπωσιακή ατομική ενέργεια και συρτό τελείωμα για το 1-0. Η απάντηση της ομάδας του Μικέλ Αρτέτα ήταν άμεση, καθώς στο 18’ ο Κάι Χάβερτς εκμεταλλεύτηκε τραγικό λάθος του Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα και ισοφάρισε σε 1-1.



Στο υπόλοιπο του πρώτου μέρους ο ρυθμός έπεσε, με τις δύο ομάδες να προσέχουν περισσότερο τα μετόπισθεν. Η Σίτι μπήκε καλύτερα και στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να στέλνει την μπάλα στην εξωτερική πλευρά του δοκαριού στο 48’. Η Άρσεναλ απάντησε και έφτασε κοντά στην ανατροπή, στο 60’ ο Ντοναρούμα σταμάτησε σε τετ α τετ τον Χάβερτς, ενώ ένα λεπτό αργότερα το σουτ του Έμπερετσι Έζε κατέληξε στο δοκάρι.



Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση ήρθε στο 65’, όταν μετά από γύρισμα από τα αριστερά, ο Χάαλαντ τελείωσε ιδανικά τη φάση και έδωσε ξανά προβάδισμα στη Σίτι. Η Άρσεναλ πίεσε στα τελευταία λεπτά, όμως η κεφαλιά του Γκάμπριελ Μαγκαλιάες στο 73’ σταμάτησε στο δοκάρι, ενώ στο 90+5’ ο Χάβερτς αστόχησε για λίγο σε μια φάση-μισό πρωτάθλημα.



Το 2-1 έμεινε μέχρι το τέλος, με την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα να παίρνει τεράστια νίκη και να μετατρέπει τη μάχη του τίτλου σε πραγματικό ντέρμπι μέχρι τέλους

Η βαθμολογία