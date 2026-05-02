Μπράιτον: Έφερε μαχητή ΜΜΑ στις προπονήσεις - Ποιο πρόβλημα θέλει να λύσει

Ο Φαμπιάν Χούρτζελερ, παρατήρησε μέσα στη σεζόν ό,τι οι «γλάροι» έχουν δεχτεί 13 γκολ τη φετινή σεζόν από στημένες φάσεις. Αυτός είναι και ο λόγος που ζήτησε τη βοήθεια ενός μαχητή από το ΜΜΑ.

Για τον ίδιο η ομάδα του δε θέλει να αντιμετωπίζεται ως «ο καλός σύλλογος» και θέλει να γίνουν οι παίκτες του πιο σκληροί στα παιχνίδια τους και στις μονομαχίες εκτός και κυρίως εντός της περιοχής του.

Όσον αφορά για το τι ζήτησε ακριβώς από τον μαχητή και τι εν τέλη δούλεψαν είπε:

«Μιλήσαμε πολύ για τα set-pieces, για τα μαρκαρίσματα, για τα μπλοκαρίσματα και τις νέες τάσεις στο πρωτάθλημα. Προσπαθούμε να προσαρμοστούμε σε αυτό», ανέφερε. O MMA fighter είναι «ειδικός» στις μονομαχίες ένας εναντίον ενός και γι αυτό το λόγο μπορεί να βοηθήσει στις στατικές φάσεις που συνήθως τα μαρκαρίσματα είναι ακριβώς έτσι.

"We brought a MMA fighter to training because we've spoken a lot about set-pieces, blocking, and new trends in the Premier League."



"We are trying to adapt to it because I don't want this club to always be known as a club that is nice."

Παραδέχτηκε κιόλας ο προπονητής, ό,τι η Μπράιτον δεν ήταν ποτέ γνωστή ως ομάδα που κυριαρχεί στις στατικές φάσεις, ούτε ως σύλλογος που χτίζει το ρόστερ του αποκλειστικά με βάση αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού.

Η Premier League ως γνωστόν είναι ένα πρωτάθλημα που απαιτεί σκληρά και δυνατά κορμιά και διαθέτει ομάδες που μπορούν να σκοράρουν με οποιονδήποτε τρόπο, όπως οι στημένες φάσεις.

Μάλιστα η Μπράιτον θα αντιμετωπίσει μία από αυτές. Τη Νιουκάστλ (2/5, 17:00) την τέταρτη πιο παραγωγική ομάδα σε στημένες φάσεις της Premier League.