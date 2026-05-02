Μαυροπάνος: Στην 100ή του συμμετοχή έβαλε αυτογκόλ και στη συνέχεια ακυρώθηκε γκολ του, για οφσάιντ

Η Γουέστ Χαμ αντιμετωπίζει την Μπρέντφορντ για την 35η αγωνιστική της Premier League και ο Ντίνος Μαυροπάνος έχει μετατραπεί σε αρνητικό πρωταγωνιστη για τα «Σφυριά».

Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός πέτυχε στο 15ο λεπτό αυτογκόλ στην προσπάθειά του να σταματήσει το σουτ του αντιπάλου. Έτσι η ομάδα του βέθηκε από νωρίς πίσω στο σκορ.

Imagine if this was Mavropanos lunging for a ball in the middle of the field. Foul every day of they week. pic.twitter.com/G6vBomNGxx — Elliot Heath (@Elliot_6h) May 2, 2026

Λίγα εκατόστα του στέρησαν τη χαρά

Ο Μαυροπάνος προσπάθησε να επανορθώσει πέντε λεπτά αργότερα, αλλά τα εκατοστά τον «πρόδωσαν». Συγκεκριμένα, μετά από εκτέλεση φάουλ του Μακίλ Ντιούφ σκόραρε με κεφαλιά και πέτυχε το 1-1. Μετά από εξέταση στο VAR, ήταν λίγα εκατοστά πιο μπροστά και το γκολ του ακυρώθηκε.

✅Correct offside VAR intervention in the Brentford vs. West Ham match.



📸Even though Igor Thiago's right foot isn't visible in any of the replays, it becomes clear that Mavropanos was ahead of both the foot and every other Brentford defender. pic.twitter.com/Qtl9Nnc1vP — FutOffsides (@FutOffsides) May 2, 2026

Ο Ντίνος Μαυροπάνος στο παιχνίδι αυτό συμπλήρωσε 100 συμμετοχές με την Γουέστ Χαμ, σίγουρα, όμως, δεν μπορεί να τις γιορτάσει.