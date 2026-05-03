Έπος: Παίκτης στον Καναδά σκόραρε και... πανηγύρισε διαφημίζοντας τη 2η δουλειά του

Στη καναδική Premier League, είδαμε έναν πολύ ιδιαίτερο πανηγυρισμό. Ο Τόμας Σκοπάλα, μετά από το γκολ που πέτυχε θέλησε να δείξει ό,τι εργάζεται και ως μεσίτης.

Έτσι έβγαλε μία κάρτα από τη κάλτσα του που έχει πάνω τα στοιχεία του και το τηλέφωνό του, την έδειξε στην κάμερα και ζήτησε από τους φιλάθλους που παρακολουθούσαν το παιχνίδι να τον καλέσουν, κάνοντας με λίγα λόγια promote τον εαυτό του.