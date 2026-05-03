Πώς ο Κωνσταντέλιας «τρέλανε» πασίγνωστο ράπερ σε συναυλία στην Αθήνα

Ένα απρόσμενο στιγμιότυπο με έντονο ελληνικό… ποδοσφαιρικό χρώμα χάρισε γέλιο και ενθουσιασμό στη συναυλία του Morad στην Αθήνα.

Ο γνωστός καλλιτέχνης, που διατηρεί στενή σχέση με τον νεαρό άσο της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ, και έχει αφιερώσει σε εκείνον το τραγούδι «Lamine», θέλησε να αλληλεπιδράσει με το κοινό με μια κλασική ερώτηση.

«Ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο;», ρώτησε από τη σκηνή, περιμένοντας ίσως μια… διεθνή απάντηση.

Αντί γι’ αυτό, ένας θεατής -προφανώς φίλος του ΠΑΟΚ- πήρε το μικρόφωνο και απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη: «Κωνσταντέλιας!», αποθεώνοντας τον νεαρό άσο του «Δικεφάλου» και πιάνοντας... αδιάβαστο τον τραγουδιστή.