Ο Εντ Σίραν το πίστεψε και η Ίπσουιτς τον δικαίωσε: Πανηγύρισε τραγουδώντας στα αποδυτήρια

Η Ίπσουιτς επέστρεψε στα «σαλόνια» της Premier League, επικρατώντας το Σάββατο 2/5 με 3-0 της Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς και καταλαμβάνοντας την δεύτερη θέση πίσω από την πρωταθλήτρια, Κόβεντρι.

Ο μεγάλος θαυμαστής της και τραγουδιστής Εντ Σίραν, το χάρηκε και με το παραπάνω στα αποδυτήρια με τους παίκτες και έχοντας αγκαλιά τον προπονητή της ομάδας Κίραν ΜακΚένα, τραγούδησαν το τραγούδι «The A Team».

Να σημειωθεί ό,τι ο διάσημος τραγουδιστής πέρα από οπαδός της ομάδας έχει και το 1,4% των μετοχών της και την έχει στηρίξει οικονομικά στο παρελθόν όντας χορηγός στη φανέλα της μέσο του Mathematics Tour.

Δήλωσε στο «BBC» ότι ήταν απίστευτο να το ζήσει μαζί με τους φίλους και την οικογένειά του.

Επιπλέον τόνισε: «Ήταν υπέροχο, πραγματικά απίστευτο να το βλέπεις και να το ζεις», πρόσθεσε. «Το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο, είναι διασκέδαση. Το απολαμβάνω. Και με την Premier League έχω πολλούς φίλους που υποστηρίζουν ομάδες, οπότε το κάνει ακόμα πιο ωραίο».