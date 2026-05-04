Χάος στην προπόνηση της Σάντος: Ο Νεϊμάρ τσακώθηκε με τον γιο του Ρομπίνιο

Ένα ακόμη γεγονός στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Βραζιλιάνος σταρ. Την Κυριακή στη προπόνηση της Σάντος, ο Νεϊμάρ είχε ένα περιστατικό με τον 18χρονο γιο του Ρομπίνιο με τον 34χρονο μάλιστα να τον χαστουκίζει.

Σύμφωνα με τη «Globo Esporte», οι δύο παίκτες συμμετείχαν σε οικογενειακό δίτερμα στο προπονητικό κέντρο της ομάδας. Ο πιτσιρικάς επιχείρησε μία ντρίμπλα στον Νεϊμάρ και αυτό δεν του άρεσε καθόλου. Το έλαβε ως προσβολή και ξεκίνησε μία αντιπαράθεση.

Ο Βραζιλιάνος σταρ όμως δεν έμεινε μόνο στα λόγια και χαστούκισε σύμφωνα με τα μέσα τον Ρομπίνιο τζούνιορ.

Neymar acerta rasteira e se desentende com Robinho Jr. durante treino do Santos no CT



📸 Raul Baretta/Santos FC pic.twitter.com/wPWBNhLUep — ge (@geglobo) May 3, 2026

Τα πνεύματα τα ηρέμησαν οι πιο ψύχραιμοι και η προπόνηση συνεχίστηκε κανονικά. Ο Νεϊμάρ αργότερα, μετανιωμένος ζήτησε συγγνώμη από τον μικρό στα αποδυτήρια της ομάδας.