Ντάγκλας Κόστα: Δεν θα πιστέψετε με τι ασχολείται σήμερα ο πρώην σταρ του ποδοσφαίρου

Ο Ντάγκλας Κόστα ήρθε ξανά στο φως της δημοσιότητας, αλλά όχι για ποδοσφαιρικούς λόγους. Ο 35χρονoς παίκτης της Κιέβο, που έχει αγωνιστεί και σε μεγάλες ομάδες της Ευρώπης όπως την Μπάγιερν Μονάχου και την Γιουβέντους, αποφάσισε να ανοίξει λογαριασμό OnlyFans.

Η απόφασή του να δημιουργεί περιεχόμενο για ενήλικες,, είχε ποικίλες αντιδράσεις λαο ο ίδιος ο Βραζιλιάνος έσπευσε να μοιραστεί την σκέψη του. Συγκεκριμένα είπε: «Είδα ότι αρκετοί σημαντικοί άνθρωποι είχαν εγγραφεί στην πλατφόρμα, μοιράζοντας την καθημερινότητά τους. Το θεώρησα καινοτόμο και μια εξαιρετική ευκαιρία να μοιραστώ το περιεχόμενό μου και ό,τι κάνω με τον κόσμο»

«Ήθελα να δείξω τον τρόπο ζωής μου, τι κάνω κάθε μέρα και να παρακινήσω τους άλλους. Υπάρχει η αντίληψη ότι πρόκειται μόνο για περιεχόμενο για ενήλικες, αλλά υπάρχουν δημιουργοί που προσφέρουν μια διαφορετική προσέγγιση», πρόσθεσε ο ίδιος για το lifestyle του.

Αν και πολλοί ξαφνιάστηκαν, ο Ντάγκλας Κόστα φαίνεται πως βλέπει το OnlyFans ως ένα ακόμα εργαλείο επικοινωνίας και επιχειρηματικότητας, αποδεικνύοντας ότι οι σύγχρονοι ποδοσφαιριστές δεν περιορίζονται πλέον μόνο στις γραμμές του γηπέδου, αλλά επεκτείνονται σε κάθε νέα ψηφιακή τάση.