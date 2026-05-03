ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: Live η σπουδαία αναμέτρηση της Τούμπας

ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός κοντράρονται στην Τούμπα για την 3η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League, σε ένα ντέρμπι με τεράστια βαθμολογική σημασία. Οι δύο ομάδες θέλουν μόνο τη νίκη, καθώς η μάχη για τον τίτλο βρίσκεται στο πιο κρίσιμο σημείο της.



Ο ΠΑΟΚ περνά δύσκολη φάση, μετά τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ και την απώλεια του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ, γεγονότα που έχουν επηρεάσει το κλίμα στην ομάδα. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός έρχεται με ανεβασμένη ψυχολογία έπειτα από τη νίκη επί του Παναθηναϊκού, αλλά παραμένει πίσω στη βαθμολογία και δεν έχει περιθώρια απωλειών.



Live η αναμέτρηση