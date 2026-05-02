Ολυμπιακός: Η αποστολή για το ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα - Ποιοι «κόπηκαν»

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη δράση μετά τη διακοπή λόγω του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας και στρέφει την προσοχή του στο μεγάλο εκτός έδρας ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (3/5, 19:00), για την 3η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League.



Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν το τρίποντο που θα τους φέρει ουσιαστικά πιο κοντά στην εξασφάλιση της δεύτερης θέσης, διατηρώντας παράλληλα τις ελπίδες τους για τον τίτλο, σε περίπτωση απώλειας βαθμών της ΑΕΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Ο προπονητής Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα, έχοντας όλους τους παίκτες διαθέσιμους. Ωστόσο, λόγω των περιορισμών στους μη κοινοτικούς ποδοσφαιριστές, εκτός αποστολής έμειναν οι Μπρούνο και Κλέιτον.

Αναλυτικά η αποστολή



Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Ντάνι Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίς, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.