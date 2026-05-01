Γιάκουμπ Ζεβλάκοφ: Γεννημένος στην Αθήνα, ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα του πολωνικού ποδοσφαίρου

Ο Γιάκουμπ Ζεβλάκοφ, γεννημένος το 2006 στην Αθήνα, την περίοδο που ο πατέρας του και νυν αθλητικός διευθυντής της Λέγκια, Μίχαλ Ζεβλάκοφ, αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό, είναι ένας ποδοσφαιριστής που μεγάλωσε κυριολεκτικά μέσα στο περιβάλλον του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Eντάχθηκε σε μικρή ηλικία στις ακαδημίες της Λέγκια Βαρσοβίας, όπου εξελίχθηκε περνώντας από όλα τα αναπτυξιακά στάδια του συλλόγου.

Ο Μίχαλ Ζεβλάκοφ με την γυναίκα του και τον γιο τους, Γιάκουμπ, στις κερκίδες του «Γ. Καραϊσκάκης» το 2008/ ΙΝΤΙΜΕ

Το 2024 έκανε το βήμα προς την πρώτη ομάδα της Λέγκια, υπογράφοντας το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, με τον σύλλογο να δείχνει στην πράξη ότι τον υπολογίζει, προχωρώντας στη συνέχεια σε επέκταση της συνεργασίας τους έως το 2030.



Ο 19χρονος επιτελικός μέσος , έχει ήδη αρχίσει να καταγράφει τις πρώτες του συμμετοχές με την πρώτη ομάδα, με εμφανίσεις στην Ekstraklasa, στο Κύπελλο Πολωνίας και στο Conference League. Μετράει ήδη 12 εμφανίσεις και έχει καταγράψει και ασίστ στο ματς της Λέγκια με την Λίνκολν για την 6η αγωνιστική της League Phase.

Η παρουσία του στις ακαδημίες της Λέγκια αποτέλεσε τη βάση για την εξέλιξή του, καθώς εκεί είχε πιο ενεργό ρόλο, κάτι που του άνοιξε τον δρόμο προς το επαγγελματικό επίπεδο. Είχε ηγετική παρουσία με την Κ19 του συλλόγου στο Youth League με 3 εμφανίσεις, 1 γκολ και 1 ασιστ, στην κακή κατά τα άλλα πορεία της ομάδας στην περσινή διοργάνωση. Πλέον, χρησιμοποιείται κυρίως στον άξονα, ως εσωτερικός ή 10αρι, προσαρμοζόμενος σταδιακά στις απαιτήσεις της πρώτης ομάδας.



Στην Πολωνία, το όνομά του έχει ήδη αρχίσει να συζητιέται, κυρίως λόγω της παρουσίας του στη Λέγκια και των πρώτων του συμμετοχών σε υψηλότερο επίπεδο. Ενδεικτική είναι και η τοποθέτηση του Ζμπίγκνιεφ Μπόνιεκ, του παλαίμαχου Πολωνού ποδοσφαιριστή των Ρόμα και Γιουβέντους, ο οποίος έχει αναφέρει ότι ο Γιάκουμπ Ζεβλάκοφ «πρέπει να παίζει περισσότερο», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για παίκτη με προοπτική που χρειάζεται χρόνο συμμετοχής για να εξελιχθεί.