Κάρλος Κουέστα: Ποιος είναι ο 30χρονος προπονητής που απογείωσε τον Στρεφέτσα

Ο Γκάμπριελ Στεφέτσα πήγε στην Πάρμα ως δανεικός από τον Ολυμπιακό μετά από ένα πρώτο διάστημα χωρίς ρυθμό και αποτελεσματικότητα, για μια προσθήκη που κόστισε 8εκατ. ευρώ στους Νταμπλούχους Ελλάδας. Στην Ιταλία όμως η εικόνα του είναι διαφορετική.



Με 9 συμμετοχές, 1 γκολ και 2 ασίστ, έχει ενεργό ρόλο στο παιχνίδι. Παίρνει περισσότερες μπάλες κοντά στην περιοχή, συμμετέχει στις επιθέσεις και δείχνει πιο άνετος στις επιλογές του και επηρεάζει το παιχνίδι μιας ομάδας που τα παιχνίδια της συνήθως κρίνονται στο γκολ.

Ο ρόλος που του άλλαξε την εικόνα

Στην Πάρμα δεν παίζει κολλημένος στη γραμμή. Αγωνίζεται πιο πολύ προς τον άξονα, πίσω από τον φορ, σαν δεύτερος επιθετικός. Αυτό σημαίνει ότι βρίσκεται πιο συχνά σε επικίνδυνες θέσεις. Έχει την μπάλα στα πόδια του σε σημεία που μπορεί να απειλήσει ή να δημιουργήσει. Κινείται ανάμεσα στις γραμμές και δεν περιμένει απλά τη φάση να έρθει σε αυτόν. Είναι ένας ρόλος που του ταιριάζει περισσότερο και τον κάνει πιο ουσιαστικό.

Ποιος είναι ο προπονητής της Πάρμα, Κάρλος Κουέστα

Ο Κάρλος Κουέστα είναι από τους νέους προπονητές που δεν είχαν μεγάλη καριέρα ως ποδοσφαιριστές, αλλά μπήκαν νωρίς στους πάγκους. Ξεκίνησε πολύ μικρός να δουλεύει σε ακαδημίες και να ασχολείται με την ανάλυση του παιχνιδιού.



Το μεγάλο του βήμα ήταν όταν πήγε στην Άρσεναλ ως συνεργάτης του Μικέλ Αρτέτα. Εκεί δούλεψε καθημερινά με παίκτες υψηλού επιπέδου και απέκτησε εμπειρία σε απαιτητικό περιβάλλον.

Είναι προπονητής που δίνει σημασία στη λεπτομέρεια. Θέλει οι παίκτες του να ξέρουν ακριβώς πού να σταθούν και τι να κάνουν μέσα στο γήπεδο. Δεν βασίζεται στο ένστικτο μόνο, αλλά στο οργανωμένο παιχνίδι. Το καλοκαίρι του 2025 υπέγραψε στην Πάρμα ως πρώτος προπονητής και έγινε ο νεότερος στην ιστορία του καμπιονάτο, σε ηλικία μόλις 29 ετών.

Πώς φαίνεται η δουλειά του στο γήπεδο

Ο Κουέστα θέλει από τους παίκτες του να προσπαθούν να κρατήσουν την μπάλα, αλλά κυρίως να τη χρησιμοποιήσουν σωστά.

Στην επίθεση οι παίκτες κινούνται πολύ, αλλά με λογική. Δεν μένουν στις θέσεις τους, αλλά αλλάζουν συνεχώς για να δημιουργήσουν χώρους. Αυτό βοηθά παίκτες σαν τον Στρεφέτσα, που θέλουν ελευθερία και επαφή με την μπάλα.



Ο Στρεφέτσα δεν είναι παίκτης για να μένει στη γραμμή και να περιμένει. Θέλει να συμμετέχει στο παιχνίδι και να έχει την μπάλα στα πόδια του.

Ο Κουέστα του δίνει αυτό ακριβώς. Έναν ρόλο πιο ελεύθερο και πιο κοντά στην περιοχή. Έτσι βγαίνουν και τα καλά του στοιχεία. Η διαφορά που βλέπουμε δεν είναι τυχαία. Είναι θέμα ρόλου και χρήσης μέσα στο γήπεδο. Ο Κουέστα βάζει τον Στρεφέτσα σε θέση να παίξει το παιχνίδι του. Και αυτό αρκεί για να αλλάξει η εικόνα του.