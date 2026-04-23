Πρώην προπονητής του Ολυμπιακού στο κάδρο για τον πάγκο της Τσέλσι

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην Τσέλσι, καθώς η απομάκρυνση του Λίαμ Ροσενιόρ έπειτα από μόλις 3,5 μήνες στον πάγκο της ομάδας ανοίγει εκ νέου τη συζήτηση για τον επόμενο προπονητή. Το αρνητικό σερί αποτελεσμάτων έφερε έντονη πίεση στη διοίκηση, η οποία αποφάσισε να προχωρήσει άμεσα σε αλλαγή τεχνικής ηγεσίας, αναζητώντας μια πιο σταθερή λύση ενόψει της συνέχειας.



Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, ανάμεσα στα ονόματα που εξετάζονται βρίσκεται και ένας γνώριμος στο ελληνικό κοινό, καθώς έχει περάσει στο παρελθόν από τον Ολυμπιακό. Πρόκειται για τον Πορτογάλο, Μάρκο Σίλβα, ο οποίος πραγματοποιεί αξιόλογη πορεία με τη Φούλαμ από το 2021. Το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι, γεγονός που τον καθιστά ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή για τους Λονδρέζους.

🚨 Sources say that Andoni Iraola, Marco Silva and Edin Terzic are under consideration as possible replacements for Liam Rosenior.



Η περίπτωσή του συγκεντρώνει σοβαρές πιθανότητες, καθώς συνδυάζει εμπειρία στην Premier League με επιθετικό στυλ παιχνιδιού και ικανότητα διαχείρισης απαιτητικών συνόλων. Παράλληλα, στη λίστα των υποψηφίων βρίσκονται και άλλοι αξιόλογοι προπονητές. Ο Έντιν Τέρζιτς, που αυτή την περίοδο είναι χωρίς ομάδα, αποτελεί μια ενδιαφέρουσα επιλογή με ευρωπαϊκές παραστάσεις, ενώ ο Αντόνι Ιραόλα, ο οποίος έχει ήδη ανακοινώσει την αποχώρησή του από τη Μπόρνμουθ στο τέλος της σεζόν, επίσης εξετάζεται σοβαρά.

