Στα «ραντάρ» της Άρσεναλ έχει μπει ο Τζολάκης σύμφωνα με αγγλικό δημιοσίευμα

Το ενδιαφέρον για τον Κωσταντή Τζολάκη ολοένα και μεγαλώνει αλλά ο Ολυμπιακός θέλει να κρατήσει τον «φύλακα» αγγελό του και τη νέα χρονιά. Αυτή τη φορά αγγλικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της Άρσεναλ.

Το τελευταίο διάστημα επίσης έχουν ρίξει ματιές τόσο η Νάπολι όσο και η Γιουβέντους για τον 23χρονο τερματοφύλακα. Στη σχετική λίστα μπήκε και η ομάδα του Λονδίνου με τον Ολυμπιακό να ζητάει 17,5 εκατ. λίρες, δηλαδή 20 εκατομμύρια ευρώ.

Από πλευράς «ερυθρολεύκων» δεν υπάρχει όμως καμία επίσημη αναφορά στο σχετικό θέμα.

Ο ρόλος του Τζολάκη στην Άρσεναλ

Οι «Κανονέρηδες» ψάχνουν εν όψει της νέας σεζόν ένα backup του Νταβίντ Ράγια ο οποίος έχει συμβόλαιο με την Άρσεναλ έως το καλοκαίρι του 2028 και η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται στα 35 εκατομμύρια.

🚨🔴 | Arsenal F.C. eye Konstantinos Tzolakis

Arsenal are interested in the Olympiacos F.C. goalkeeper as a potential backup to David Raya 👀

📏 6’4” presence

🧤 20 clean sheets in 39 games this season

🧠 Strong profile: commanding, athletic, good with his feet

— Arsenal News (@ArsenalNews_Hub) April 24, 2026

Φέτος το ρόλο αυτό έχει ο Κέπα, τον οποίο απέκτησε από την Τσέλσι το περασμένο καλοκαίρι αντί 5,8 εκατ. ευρώ, που επίσης έχει συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2028. Ο Ισπανός δεν έχει πάρει αρκετά λεπτά συμμετοχής παραμόνο σε ένα ματς στο Champions League (εναντίον της Καϊράτ Αλμάτι) και σε κάποια παιχνίδια στο Κύπελλο και στο Λιγκ Καπ.