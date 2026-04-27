Ο Τζακ Γκρίλις πρώτα τα ήπιε... και μετά αποκοιμήθηκε στο μαγαζί

Ο Τζακ Γκρίλις παραμένει στα «πιτς» μετά την επέμβαση στο γόνατό του και είπε να το «ρίξει» έξω.

Ο επιθετικός της Έβερτον εθεάθη σε rooftop μπαρ του Μάντσεστερ, να κοιμάται.

Ο Άγγλος πήγε στο μαγαζί με την παρέα του νωρίς το απόγευμα, όμως λίγο αργότερα σαφώς επηρεασμένος από την αρκετή ποσότητα αλκοόλ κοιμήθηκε στην καρέκλα του.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Jack Grealish was spotted completely asleep at a table in a rooftop bar in Manchester, surrounded by glasses and bottles of cocktails after an afternoon of drinks with his friends.



Οι φίλοι του προσπάθησαν να τον ξυπνήσουν αλλά ο 30χρονος ποδοσφαιριστής το «χαβά» του.