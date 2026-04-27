Ο Τζακ Γκρίλις πρώτα τα ήπιε... και μετά αποκοιμήθηκε στο μαγαζί
Ο φωτογραφικός φακός «τσάκωσε τον Άγγλο ποδοσφαιριστή να κοιμάται σε μαγαζί του Μάντσεστερ.
Ο Τζακ Γκρίλις παραμένει στα «πιτς» μετά την επέμβαση στο γόνατό του και είπε να το «ρίξει» έξω.
Ο επιθετικός της Έβερτον εθεάθη σε rooftop μπαρ του Μάντσεστερ, να κοιμάται.
Ο Άγγλος πήγε στο μαγαζί με την παρέα του νωρίς το απόγευμα, όμως λίγο αργότερα σαφώς επηρεασμένος από την αρκετή ποσότητα αλκοόλ κοιμήθηκε στην καρέκλα του.
Οι φίλοι του προσπάθησαν να τον ξυπνήσουν αλλά ο 30χρονος ποδοσφαιριστής το «χαβά» του.