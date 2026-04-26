La Liga: Ο πρώην «ερυθρόλευκος» Κάρμο τσακώθηκε με οπαδούς της ομάδας του κατά την αλλαγή του
Ένταση στην Οβιέδο ανάμεσα στον Νταβίντ Κάρμο και οπαδούς με φόντο τον επικείμενο υποβιβασμό της ομάδας.
Αρνητικός πρωταγωνιστής έγινε ο πρώην αμυντικός του Ολυμπιακού, Νταβίντ Κάρμο, στο σημερινό (26/4) παιχνίδι της Οβιέδο απέναντι στην Έλτσε.
Κατά τη διάρκεια της αλλαγής του, στο επεισοδιακό παιχνίδι που έληξε με σκορ 1-2 υπέρ των φιλοξενούμενων, ο Κάρμο ενεπλάκη σε έντονο διάλογο με μερίδα οπαδών που βρίσκονταν πίσω από τον πάγκο. Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε, με τον ποδοσφαιριστή να δείχνει εμφανώς εκνευρισμένος, αντικατοπτρίζοντας το βαρύ κλίμα που επικρατεί στην ομάδα.
Η La Liga αποδεικνύεται φέτος εφιαλτική για την Οβιέδο, η οποία βρίσκεται καθηλωμένη στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Ο υποβιβασμός στη Segunda División μοιάζει πλέον αναπόφευκτος, γεγονός που έχει δημιουργήσει έντονη πίεση και νευρικότητα τόσο στους παίκτες όσο και στους φιλάθλους.