La Liga: Ο πρώην «ερυθρόλευκος» Κάρμο τσακώθηκε με οπαδούς της ομάδας του κατά την αλλαγή του

Αρνητικός πρωταγωνιστής έγινε ο πρώην αμυντικός του Ολυμπιακού, Νταβίντ Κάρμο, στο σημερινό (26/4) παιχνίδι της Οβιέδο απέναντι στην Έλτσε.



Κατά τη διάρκεια της αλλαγής του, στο επεισοδιακό παιχνίδι που έληξε με σκορ 1-2 υπέρ των φιλοξενούμενων, ο Κάρμο ενεπλάκη σε έντονο διάλογο με μερίδα οπαδών που βρίσκονταν πίσω από τον πάγκο. Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε, με τον ποδοσφαιριστή να δείχνει εμφανώς εκνευρισμένος, αντικατοπτρίζοντας το βαρύ κλίμα που επικρατεί στην ομάδα.



Η La Liga αποδεικνύεται φέτος εφιαλτική για την Οβιέδο, η οποία βρίσκεται καθηλωμένη στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Ο υποβιβασμός στη Segunda División μοιάζει πλέον αναπόφευκτος, γεγονός που έχει δημιουργήσει έντονη πίεση και νευρικότητα τόσο στους παίκτες όσο και στους φιλάθλους.

David Carmo 🇵🇹 saiu e teve um bate-boca com os próprios adeptos do Oviedo 😳#DAZNLALIGA pic.twitter.com/Fgi4JEPDUO — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) April 26, 2026