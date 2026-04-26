Βαθμολογία UEFA: Υψηλές πιθανότητες για πέντε εκπροσώπους σε League Phase η Ελλάδα

Η Κρήτη γιορτάζει και ο λόγος είναι ο ΟΦΗ! Το Κύπελλο Ελλάδας επέστρεψε στην Κρήτη έπειτα από 39 χρόνια, αφού η ομάδα του Χρήστου Κόντη έκανε την έκπληξη και επικράτησε πανάξια με 3-2 του ΠΑΟΚ στον μεγάλο τελικό στο Πανθεσσαλικό.

Κάπως έτσι ο ΟΦΗ εξασφάλισε το δικό του ευρωπαϊκό εισιτήριο για την επόμενη σεζόν, ξεκινώντας το ταξίδι του από τα playoffs του Europa League. Αυτό σημαίνει πως οι «ασπρόμαυροι» εξασφαλίζουν μίνιμουμ παρουσία στη League Phase του Conference League, σε περίπτωση που δεν κάνουν την υπέρβαση στους διπλούς αγώνες του Αυγούστου.

Οι Κρητικοί είναι η πρώτη ελληνική ομάδα που «κλείδωσαν» την θέση τους στα ευρωπαϊκά σαλόνια της ερχόμενης σεζόν, ανοίγοντας ταυτόχρονα τον δρόμο για μια πρωτόγνωρη και άκρως ελπιδοφόρα κατάσταση.

Όπως ανέλυσε η γνωστή σελίδα Football Meets Data, η Ελλάδα έχει σημαντικές πιθανότητες να έχει πενταπλή εκπροσώπηση σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA. Ο πρωταθλητής της φετινής σεζόν επίσης εξασφαλίζει αμέσως θέση σε φάση ομίλων, με τον 2ο να ξεκινά από τον β' προκριματικό του Champions League, «κλειδώνοντας» σίγουρη παρουσία σε league phase με μια πρόκριση.

🇬🇷 Greece now has a historical chance to enter ALL FIVE teams into UEFA league stages next season!



With 2 league stage spots already secured:



✅ 🏆 champions (at least 🟠 UEL)

✅ 🇬🇷 OFI Crete (at least 🟢 UECL)



the remaining 3 teams will be position VERY well in qualifying… pic.twitter.com/LXyiXaI1v6 — Football Meets Data (@fmeetsdata) April 25, 2026

Η 3η θέση έχει αφετηρία από τον β' προκριματικό του Europa League, ενώ το δύσκολο έργο θα το έχει δεδομένα ο 4ος Παναθηναϊκός, μιας και αρχίζει τις υποχρεώσεις του από τον β' προκριματικό του Conference, χωρίς περιθώριο λάθους. Το θετικό για τους «πράσινους» είναι ότι χάρη στην καλή του συγκομιδή τα τελευταία δύο χρόνια, ξεκινάει και τις τρεις κληρώσεις ως ισχυρός στην κληρωτίδα.

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια της ερχόμενης σεζόν