ΟΦΗ: Γενναιόδωρο μπόνους Μπούση μετά τον θρίαμβο στο Κύπελλο - Η ανταμοιβή των πρωταγωνιστών

Με μια εντυπωσιακή οικονομική επιβράβευση ολοκληρώθηκε η ιστορική επιτυχία του ΟΦΗ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας 2026 απέναντι στον ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες του gentikoule.gr μετά τη λήξη του τελικού, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΟΦΗ, Μιχάλης Μπούσης, ανακοίνωσε μέσα στα αποδυτήρια της ομάδας ένα γενναίο πριμ ύψους 500.000 ευρώ, το οποίο θα μοιραστούν οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο.



Η κίνηση αυτή του Μιχάλη Μπούση ήρθε ως άμεση ανταμοιβή για την ιστορική κατάκτηση του τροπαίου, που χαρίζει στον ΟΦΗ όχι μόνο ένα σημαντικό τίτλο αλλά και ευρωπαϊκό εισιτήριο. Η ομάδα της Κρήτης εξασφάλισε συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, με τις υποχρεώσεις της να ξεκινούν στα τέλη Αυγούστου, από τη φάση των πλέι οφ του Europa League.

Η ανακοίνωση του πριμ μέσα στα αποδυτήρια δημιούργησε ιδιαίτερα πανηγυρικό κλίμα, με παίκτες και τεχνικό τιμ να γιορτάζουν την επιτυχία και την αναγνώριση της προσπάθειάς τους σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.



