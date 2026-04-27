Συγκίνησε η κόρη του Χρήστου Κόντη για τον πατέρα της: «Μπαμπάκα μου, είμαι τόσο υπερήφανη»

Ο Χρήστος Κόντης και ο ΟΦΗ τα κατάφεραν και στα 100 χρόνια της ιστορίας της ομάδας, έφεραν στη Κρήτη στις (25/4) το τρόπαιο τουΚυπέλλου Ελλάδος και μαζί τα προκριματικά σε Ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Οι κόρες του «μαέστρου της ορχήστρας», ήταν εκεί από το πρώτο λεπτό και στήριξαν τον πατέρα τους σε αυτό το μεγάλο επίτευγμα. Η Ζωή μία από τις κόρες του προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση με τα λόγια της και «αφιέρωσε» τα Social Media της σε εκείνον, με λεζάντα «Μπαμπάκα μου, τόσο υπερήφανη για εσένα!».

Ο Χρήστος Κόντης αναφέρθηκε στην οικογένεια του μετά την ολοκλήρωση του τελικού, λέγοντας: «Ήταν ένα μικρό πάρτι. Μιλάμε καθημερινά με τις κόρες μου. Οι κόρες πάντα αγαπάνε τους μπαμπάδες κι είναι κοντά τους. Όχι πως δεν αγαπάνε τη μαμά τους, αλλά υπάρχει μια αδυναμία. Ο θείος μου και η αδερφή μου ήταν επίσης στο γήπεδο».