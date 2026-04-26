Στο πόδι όλη τη νύχτα η Κρήτη: Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στους δρόμους του Ηρακλείου

Μια βραδιά που δύσκολα θα ξεχάσουν έζησαν οι φίλοι του ΟΦΗ. Οι Κρητικοί έγραψαν ιστορία στο Πανθεσσαλικό, κατακτώντας το Κύπελλο Ελλάδας στην παράταση απέναντι στον ΠΑΟΚ (3-2), 39 χρόνια μετά!

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη βρέθηκε πίσω στο σκορ, ανέτρεψε τα δεδομένα και μέχρι τις καθυστερήσεις του αγώνα κρατούσε στα χέρια του το τρόπαιο. Ο Γερεμέγεφ έστειλε στην παράταση το παιχνίδι, εκεί όμως ο ψύχραιμος Ισέκα μίλησε και με εύστοχο πέναλτι στη λήξη του 1ου ημιχρόνου της παράτασης, άφησε... άυπνη ολόκληρη την Κρήτη και εξασφάλισε στον ΟΦΗ παρουσία σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Όπως είναι λογικό, οι φίλοι της ομάδας γέμισαν τους δρόμους στο Ηράκλειο, για να πανηγυρίσουν μια ιστορική στιγμή της ομάδας τους. Εκατοντάδες κόσμου ξενύχτησε για χάρη των Κυπελλούχων Ελλάδας της σεζόν 2025/26, τραγουδώντας στους δρόμους συνθήματα για την ομάδα τους.