Χάος σε ντέρμπι υποβιβασμού στην Ισπανία: Τερματοφύλακας έριξε γροθιά σε αντίπαλο παίκτη

Στο παιχνίδι ανάμεσα στην Ουέσκα και τη Σαραγόσα για τη La Liga2, εκτιλύχθηκαν σοβαρα επεισόδια λίγο πριν την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα στα τελευταία λεπτά του ντέρμπι της «Αραγονίας» ο Αντράντα (ο τερματοφύλακας της Σαραγόσα), αποβλήθηκε από τοης Ουέσκα, με αποτέλεσμα την αποβολή του. παιχνίδι, αφού έσπρωξε παίκτη της Ουέσκα.

Λίγο αργότερα, η κατάσταση κλιμακώθηκε δραματικά. Μετά την αποβολή του, ο Αντράδα έτρεξε πίσω στο γήπεδο και γρονθοκόπησε στο πρόσωπο τον αρχηγό της Ουέσκα, Χόρχε Πουλίδο. Η πράξη αυτή «πυροδότησε» σύρραξη μεταξύ παικτών των δύο ομάδων, η οποία «χρωματίστηκε» περαιτέρω από επιπλέον κόκκινες κάρτες για τους τερματοφύλακα της Ουέσκα, Ντάνι Χιμένες, και τον Ντάνι Τασέντε της Σαραγόσα.

Πιθανόν ο Αντράδα, να αντιμετωπίσει πολύ αυστηρή ποινή που θα τον κρατήσει μακριά από τα γήπεδαπολύ καιρό.

Η Ουέσκα κέρδισε με 1-0 τη μάχη του υποβιβασμού, χάρη στο γκολ του Όσκαρ Σιέλβα.