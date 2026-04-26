Απίστευτο: Τον έβγαλαν έξω από το γήπεδο γιατί έτρωγε σάντουιτς με μπέικον

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό από τα αγγλικά γήπεδα έχει προκαλέσει συζητήσεις, με πρωταγωνίστρια τη Φόρεστ Γκριν Ρόβερς και την ιδιαίτερη φιλοσοφία της. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, φίλαθλος της Μόρκαμ αποβλήθηκε από το γήπεδο επειδή είχε μαζί του ένα… σάντουιτς με μπέικον.



Η αντίδραση της ομάδας δεν αποτελεί έκπληξη για όσους γνωρίζουν την ταυτότητα της Φόρεστ Γκριν. Ο σύλλογος θεωρείται ο πιο «οικολογικός» στον κόσμο, έχοντας υιοθετήσει πλήρως vegan μοντέλο λειτουργίας. Στο γήπεδό της δεν πωλούνται προϊόντα ζωικής προέλευσης, ενώ η πολιτική της επεκτείνεται και στη γενικότερη περιβαλλοντική της στάση.

Apparently this Morecame fan was kicked out of Forest Green’s ground for having a bacon sandwich…🥓❌



Forest Green Rovers only sell vegan food & drinks🌱 pic.twitter.com/mltH1VLJzE — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) April 26, 2026





Η έδρα της ομάδας, το The New Lawn, λειτουργεί με οικολογικά πρότυπα, με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη βιωσιμότητα. Παράλληλα, η ομάδα έχει συνεργαστεί με περιβαλλοντικές οργανώσεις και έχει βραβευτεί από τη FIFA ως η πιο «πράσινη» ποδοσφαιρική ομάδα στον κόσμο.