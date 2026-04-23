Αδιανόητο: Παίκτης υποβιβάζει κάθε ομάδα στην οποία βρίσκεται εδώ και τέσσερα χρόνια

Δέκα χρόνια μετά το ποδοσφαιρικό θαύμα της Λέστερ στην Premier League, οι «Αλεπούδες» βιώνουν την απόλυτη κατάρρευση. Με το 2-2 απέναντι στη Χαλ, αποχαιρέτησαν οριστικά την Championship και επιστρέφουν στη League One για πρώτη φορά μετά το 2009.

Σε μια σεζόν που συνοψίζει την πτώση, ξεχωρίζει -για λάθος λόγους- ο Λουκ Τόμας. Ο 24χρονος μπακ σκόραρε κόντρα στη Χαλ, όμως η πορεία του τα τελευταία χρόνια μοιάζει… καταραμένη.

Από το 2022 μέχρι σήμερα έχει υπάρξει μέλος τεσσάρων ομάδων που υποβιβάστηκαν σε ισάριθμες σεζόν! Ξεκίνησε με τη Λέστερ το 2022/23, όταν η ομάδα του Ντιν Σμιθ έπεσε από την Premier League.

Luke Thomas has now been relegated in four consecutive seasons.



Leicester 22/23

Sheff United 23/24*

Leicester 24/25

Leicester 25/26.



— Leicester Xtra (@XtraLeicester) April 22, 2026

Ακολούθησε το πέρασμά του από τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ του Κρις Γουάιλντερ, που τερμάτισε τελευταία και υποβιβάστηκε, παρότι ο ίδιος έμεινε μόλις έξι μήνες. Και σαν να μην έφτανε αυτό, οι δύο επόμενοι υποβιβασμοί ήρθαν ξανά με τη Λέστερ: πρώτα από την Premier League και τώρα από την Championship, με την ομάδα να οδηγείται στην τρίτη κατηγορία.

Τέσσερις σεζόν, τέσσερις πτώσεις. Και μια ταμπέλα που δύσκολα φεύγει: αυτή του πιο… άτυχου ποδοσφαιριστή στην Αγγλία.