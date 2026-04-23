Αδιανόητο: Παίκτης υποβιβάζει κάθε ομάδα στην οποία βρίσκεται εδώ και τέσσερα χρόνια
Η Λέστερ υποβιβάστηκε για 2η διαδοχική σεζόν και υπάρχει ένας... απίθανος λόγος - Ο παίκτης του ρόστερ που μετράει 4/4 υποβιβασμούς.
Δέκα χρόνια μετά το ποδοσφαιρικό θαύμα της Λέστερ στην Premier League, οι «Αλεπούδες» βιώνουν την απόλυτη κατάρρευση. Με το 2-2 απέναντι στη Χαλ, αποχαιρέτησαν οριστικά την Championship και επιστρέφουν στη League One για πρώτη φορά μετά το 2009.
Σε μια σεζόν που συνοψίζει την πτώση, ξεχωρίζει -για λάθος λόγους- ο Λουκ Τόμας. Ο 24χρονος μπακ σκόραρε κόντρα στη Χαλ, όμως η πορεία του τα τελευταία χρόνια μοιάζει… καταραμένη.
Από το 2022 μέχρι σήμερα έχει υπάρξει μέλος τεσσάρων ομάδων που υποβιβάστηκαν σε ισάριθμες σεζόν! Ξεκίνησε με τη Λέστερ το 2022/23, όταν η ομάδα του Ντιν Σμιθ έπεσε από την Premier League.
Ακολούθησε το πέρασμά του από τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ του Κρις Γουάιλντερ, που τερμάτισε τελευταία και υποβιβάστηκε, παρότι ο ίδιος έμεινε μόλις έξι μήνες. Και σαν να μην έφτανε αυτό, οι δύο επόμενοι υποβιβασμοί ήρθαν ξανά με τη Λέστερ: πρώτα από την Premier League και τώρα από την Championship, με την ομάδα να οδηγείται στην τρίτη κατηγορία.
Τέσσερις σεζόν, τέσσερις πτώσεις. Και μια ταμπέλα που δύσκολα φεύγει: αυτή του πιο… άτυχου ποδοσφαιριστή στην Αγγλία.