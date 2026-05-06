Επιχείρηση της ΕΛΑΣ για σπείρα «μαϊμού» υπαλλήλων ΔΕΔΔΗΕ - 7 συλλήψεις για απάτες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (06/05) μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Η επιχείρηση υλοποιείται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.), με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε πολίτες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης προσποιούνταν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, προχωρώντας σε απάτες σε βάρος πολιτών.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 7 άτομα, ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 117 περιπτώσεις απάτης. Το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν συνεργών και τη πλήρη χαρτογράφηση της δράσης του κυκλώματος.