Αγρίνιο: Τρεις συλλήψεις για άγρια οπαδική επίθεση στο κέντρο της πόλης

Οργή προκαλεί στο Αγρίνιο το νέο σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (5/5) στο κέντρο της πόλης, κοντά στον Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του agrinionews δύο νεαροί ηλικίας 22 και 19 ετών βρίσκονταν στην οδό Τσικνιά όταν τους προσέγγισε ομάδα πέντε ατόμων. Ακολούθησε επίθεση, με τα θύματα να δέχονται χτυπήματα, ενώ ο ένας από αυτούς έπεσε στο έδαφος και συνέχισε να δέχεται χτυπήματα σε όλο του το σώμα, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 22χρονο και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Αγρινίου. Ο νεαρός φέρει τραύματα σε πολλά σημεία του σώματος και στο κεφάλι, ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.

«Τι ομάδα είστε;»

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό φέρεται να έχει οπαδικά κίνητρα, ενώ φέρεται να ξεκίνησε με την ερώτηση «τι ομάδα είστε;».

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα ηλικίας 28, 20 και 19 ετών, ενώ άλλα δύο αναζητούνται. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για αθλητική βία με οπαδικά κίνητρα, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανία.