Αγρίνιο: Αγωνία για τετράχρονο παιδί που κατάπιε μπαταρία

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής στο Αγρίνιο, όταν ένα παιδί ηλικίας 4 ετών κατάπιε μπαταρία μέσα στο σπίτι του, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των γονέων του οι οποίοι αντιλήφθηκαν γρήγορα το περιστατικό και μετέφεραν το παιδί στο νοσοκομείο Αγρινίου για τις πρώτες εξετάσεις.



Οι γιατροί, εκτιμώντας τη σοβαρότητα της κατάστασης, αποφάσισαν τη διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, ώστε να υποβληθεί σε εξειδικευμένο έλεγχο και να παρακολουθηθεί από το ιατρικό προσωπικό.



Η κατάσταση της υγείας του παιδιού παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς.