Αγρίνιο: Στον εισαγγελέα 3 ανήλικοι για την αιματηρή επίθεση σε 16χρονο - Συνελήφθησαν και οι γονείς

Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα Δευτέρα (30/3), οι τρεις ανήλικοι που συνελήφθησαν από την αστυνομία για τον άγριο ξυλοδαρμό ενός 16χρονου στο Αγρίνιο το βράδυ του Σαββάτου 28 Μαρτίου.

Ο 16χρονος μαθητής λυκείου βρισκόταν μαζί με την αδελφή του και με μία ακόμα φίλη τους στην κεντρική πλατεία της πόλης, όταν δέχτηκε άγρια επίθεση από ομάδα τριών νεαρών. Οι ανήλικοι άρχισαν να τον ξυλοκοπούν, ενώ ο ένας από αυτούς κάρφωσε το θύμα στον μηρό με ένα σουγιά.

Ο 16χρονος έχασε πολύ αίμα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ωστόσο ευτυχώς διέφυγε τον κίνδυνο. Αξιοσημείωτο είναι ότι εξετάστηκε το ενδεχόμενο να διακομιστεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας.

Σύμφωνα με το agrinionews.gr, το βράδυ της Κυριακής έγιναν έξι προσαγωγές νεαρών ατόμων αλλά στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερα καθώς δεν αποδείχτηκε η εμπλοκή τους.

Στη συνέχεια όμως, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τριών ανηλίκων, 17 χρονών, που φέρονται να είναι οι δράστες της αιματηρής επίθεσης. Σήμερα εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν τα τρία ανήλικα άτομα όπως και τρεις γονείς.

Στο σπίτι του ενός από τους φερόμενους δράστες, βρέθηκαν τρία αναδιπλούμενα μαχαίρια.