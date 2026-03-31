Αγρίνιο: Ανατροπή στην αιματηρή επίθεση στον 16χρονο – Ομολόγησε ο νεαρός που τον μαχαίρωσε

Ανατροπή σημειώθηκε σήμερα (31/3) στην υπόθεση με την επίθεση νεαρών σε ένα 16χρονο στο Αγρίνιο, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του από μαχαίρι.

Η Αστυνομία για το συμβάν που σημειώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στο κέντρο του Αγρινίου ταυτοποίησε τρεις ανήλικους για την επίθεση, ωστόσο ένας άλλος νεαρός φέρεται να είναι ο δράστης που μαχαίρωσε με αιχμηρό αντικείμενο τον 16χρονο.

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα sinidisi.gr, σήμερα το πρωί χωρίς να του έχει ασκηθεί κάποια δίωξη ένας νεαρός συνοδεία του δικηγόρου του, Χρήστου Τσιμπούκη, προσήλθε στην Αστυνομία και παραδόθηκε ως δράστης του σοβαρού τραυματισμού του 16χρονου.

Ο νεαρός δεν είχε ταυτοποιηθεί από την Αστυνομία, ούτε περιλαμβανόταν στα άτομα που είχαν προσαχθεί, στο πλαίσιο των ερευνών που έγιναν από την πρώτη στιγμή για τον εντοπισμό των δραστών της επίθεσης.

Αφέθηκε ελεύθερος ο δράστης

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ομολόγησε ότι αυτός τραυμάτισε σοβαρά τον 16χρονο. Έτσι αφέθηκε ελεύθερος, αφού η σύλληψή του δεν έγινε στα πλαίσια του αυτοφώρου και θα λάβει κλήση για τακτική Ανάκριση.

Oι υπόλοιποι τρεις ανήλικoι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν σήμερα ενώπιον των Δικαστικών Αρχών.

Σε δηλώσεις του ο δικηγόρος του νεαρού τόνισε ότι ο πελάτης του είναι μετανιωμένος για την πράξη του γι’ αυτό και εμφανίστηκε αυτοβούλως στις Αρχές.