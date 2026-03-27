Συνελήφθη 14χρονος μαθητής γυμνασίου - Είχε πάνω του μαχαίρι 29 εκατοστών και στιλέτο «πεταλούδα»

Χειροπέδες σε έναν 14χρονο μαθητή γυμνασίου στο Ηράκλειο Αττικής πέρασαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ που κλήθηκαν από καθηγητές.

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (27/3), όταν άλλα παιδιά είδαν τον συμμαθητή τους να κατέχει ένα μαχαίρι. Οι αστυνομικοί που πήγαν στο σχολείο, προχώρησαν σε έλεγχο και διαπίστωσαν ότι το παιδί είχε πάνω του ένα στιλέτο «πεταλούδα» εκπαιδευτικού τύπου, αλλά κι ένα μαχαίρι συνολικού μήκους 29 εκατοστών.

Ο 14χρονος μαθητής οδηγήθηκε στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα για τον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος του.