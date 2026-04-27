Τραγωδία στο Αγρίνιο: Νεκρός 74χρονος σε οικοδομή

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σε νεοαναγειρόμενη οικοδομή στο Αγρίνιο, καθώς ένας άνδρας 74 ετών έχασε τη ζωή του.

Ειδικότερα, η οικοδομή που βρίσκεται κοντά στην διασταύρωση των οδών Λαμπέτη και Σεφέρη στην πόλη του Αγρινίο, ο 74χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του κάτω από μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress, ο άτυχος άνδρας βρισκόταν στον χώρο της οικοδομής όταν, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, έπεσε στο κενό με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον 74χρονο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.