«Έσφαξε Τούρκο, μια χαρά»: Σοκάρουν συνομιλίες οπαδών του Άρη μετά τη δολοφονία του Κλεομένη

Οι αστυνομικές έρευνες για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά συνεχίζονται και οι αρχές έχουν στα χέρια τους σοκαριστικούς διαλόγους, στους οποίους συμμετέχουν φίλοι του δράστη της δολοφονικής επίθεσης. Τα νέα στοιχεία, που είδαν το φως της δημοσιότητας προέκυψαν από ομαδική συνομιλία στη διαδικτυακή εφαρμογή Signal, που χρησιμοποιείται συχνά για την οργάνωση εγκληματικών ενεργειών.

Καθοριστικό σημείο για την εξέλιξη των ερευνών, αλλά και για τους διαλόγους στην συνομιλία ήταν η αναφορά του 23χρονου δράστη, που ισχυριζόταν πως μετά από τη συμπλοκή οι αντίπαλοι οπαδοί του απέσπασαν τα κλειδιά του οχήματος του. Η πληροφορία αυτή, κινητοποίησε τους φίλους του, οι οποίοι προσέγγισαν το σημείο της τραγωδίας.

Δύο νεαροί φίλοι του δράστη βρέθηκαν στο σπίτι του, από όπου και αποχώρησαν όταν αντιλήφθηκαν την έντονη παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων, αλλά και του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ. Μετά από λίγα λεπτά, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τους εντόπισαν σε κοντινή απόσταση, πριν προλάβουν να επιβιβαστούν σε λεωφορείο με προορισμό το γήπεδο του Άρη στην περιοχή Χαριλάου, όπου είχαν σταθμεύσει τα δίκυκλα, με τα οποία μεταφέρθηκαν στο σημείο της τραγωδίας.

Ο ένας από τους δύο συνελήφθη, καθώς είχε στην κατοχή του μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών. Οι δύο νεαροί μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Αστυνομικό Τμήμα Καλαμαριάς. Εκεί, αφού οι αστυνομικοί απέσπασαν το κινητό ενός από τους δύο νεαρούς, διαπιστώθηκε πως είχαν συνομιλήσει με τον δράστη πριν φτάσουν στο σημείο της δολοφονίας.

Οι αστυνομικοί αντίκρισαν σοκαρισμένοι τους διαλόγους της ομαδικής συνομιλίας. Σε αυτή συμμετείχαν το λιγότερο 4 άτομα και από τις έρευνες προκύπτει ότι προτού αντιληφθούν ότι ο νεαρός Κλεομένης είχε πέσει νεκρός, σχεδίαζαν εκδικητικές ενέργειες, ως «απάντηση» στον ξυλοδαρμό του 23χρονου δράστη.

Επίσης, ένας από τους συμμετέχοντες στη συνομιλία, έδινε «οδηγίες» στον δράστη να πετάξει το κινητό του τηλέφωνο, για να εμποδίσει τις αστυνομικές έρευνες. Παράλληλα, αναφέρεται πως η δολοφονική επίθεση έγινε επειδή ο 23χρονος οπαδός του Άρη βρισκόταν σε «αυτοάμυνα».

Στο τέλος, ένας οπαδός του Άρη, που κατάλαβε ότι οι αστυνομικές αρχές κάνουν εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό του 23χρονου, προέτρεψε τους συμμετέχοντες της συνομιλίας να αποχωρήσουν από την ομαδική.

Οι διάλογοι προκαλούν αποτροπιασμό. Οι νεαροί που συνομιλούν αναφέρονται στον νεαρό Κλεομένη με υποτιμητικούς όρους και εύχονται να πεθάνει.

Οι σοκαριστικοί διάλογοι των οπαδών του Άρη μετά τη δολοφονία του Κλεομένη

• Χτύπησαν τον (σ.σ. αναφέρει το όνομα του 23χρονου)

• Κάτω από το σπίτι του

• Πωω

• Είχες δίκιο μάλλον δικέ μ

• Τον χτύπησαν πολύ;

• Πάμε να δούμε

• Πωω

• Του πήρανε τα κλειδιά

• Και βίντεο

• Τον έβγαλαν

• Πόσα άτομα;

• Λογικό

• 5

• Έβγαλε κανέναν; Τυχαία ή τον περίμεναν

• Είναι πολύ ανοιγμένος μάγκες

• Τρ φτάνουμε

• Πάμε στο… (σ.σ. αναφέρει σημείο)

• Να το γκρεμίσουμε

• Που να έρθω;

• Το θέμα είναι να χτυπηθεί κάποιος, όχι τα τζάμια

• Ήρεμα

• Θέλετε να με ακούσετε ή όχι

• Αυτό πείτε μόνο

• Ξέρω ακριβώς τι να κάνουμε

• Ηχητικό μήνυμα που έλεγε: «Μάγκες ο… έσφαξε έναν και ήρθαν το ασθενοφόρο, τώρα σκάσανε οι μπάτσοι, φύγαμε εμείς γίνεται της πουτ… εδώ, τον άλλον τον έσφαξε πάρα πολύ»

• Έσφαξε Τούρκο

• Ναι

• Τον γ… μάγκες

• Μια χαρά άρα

• Μακάρι να πεθάνει

• Τυχαία πίναν καφέ από κάτω

• Εκεί δεν μένει και ο…;

• Τόσο νωρίς ρ μλκ όμως;

• Τι φάση

• Γι’ αυτό το λέω ρ φίλε

• Αλλά ντάξει αποκλειεται

• Δεν μένει εκεί ο… πλέον

• Τελικά τι φάση πήγανε; Πολύ τον βάρεσαν;

• Ε έφαγε αρκετές δεν τον είδα καλά

• Γάμ… τα

• Παντού ανοιγμένος είναι , τον είδα εγώ

• Τον έσπασαν

• Καλά

• Man πολύ ανοιγμένος

• Τι θα κάνουμε;

• Που είστε;

• Φουλ αίματα bro όλο το πρόσωπο

• Που είστε

• Εμείς κάτω από το σπίτι του, προσέχουμε το αμάξι

• Λογικά ο (σ.σ. αναφέρει το όνομα του 23χρονου) θέλει ράμματα, σίγουρα

• Πείτε του να πετάξει το κινητό του

• Ε θα κάνει ράμματα φρύδι και κεφάλι πίσω

• Μαζί του είσαι

• Δεν ξέρω που

• Νόμιζε ότι πήγαν να τον κλέψουν

• Αυτοάμυνα

• Μάγκες δώστε κανένα μηχανάκι

• Θα μαζευτούμε;

• Μάγκες έχει γίνει μαλ… τέζα ήταν ο Τούρκος έφυγε με ασθενοφόρο

• Πωωωω

• Βγείτε όλοι από την ομαδική

• Βγείτε όλοι.