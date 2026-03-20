Σοκάρει ο δικηγόρος της οικογένειας του Κλεομένη: «Εμπλέκονται μεγάλοι παράγοντες στη δολοφονία»

Νέες διαστάσεις φαίνεται να παίρνει η υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου στην Καλαμαριά, μετά τις δηλώσεις του δικηγόρου της οικογένειας, Νίκου Αλεξανδρή, ο οποίος υποστήριξε πως στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται πρόσωπα που συνδέονται με την ΠΑΕ Άρης.

Μιλώντας σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή, ο νομικός εκπρόσωπος της οικογένειας του Κλεομένη έκανε λόγο για ξεκάθαρη υπόθεση οπαδικής βίας, τονίζοντας πως από τα πρώτα στοιχεία προκύπτει οργανωμένη ενέργεια και όχι μεμονωμένο περιστατικό. Όπως ανέφερε, πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της ομάδας προσήχθη από τις Αρχές και φέρεται να απολύθηκε μόλις δύο ημέρες μετά το φονικό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο συγκεκριμένος άνθρωπος φέρεται να επικοινώνησε με τον βασικό κατηγορούμενο λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία, με στόχο -όπως υποστήριξε- την οργάνωση της διαφυγής του. Ο δικηγόρος σημείωσε πως τη Δευτέρα θα κατατεθούν επιπλέον στοιχεία στην ανακρίτρια, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αποκαλύψεων το επόμενο διάστημα.

Ο κ. Αλεξανδρής υποστήριξε επίσης ότι υπάρχουν πληροφορίες για εμπλοκή και άλλων προσώπων που σχετίζονται με τον σύλλογο, ενώ έκανε λόγο για προσπάθεια αποπροσανατολισμού των ερευνών στα πρώτα στάδια της υπόθεσης. Παράλληλα, στάθηκε στον πόνο της οικογένειας, επισημαίνοντας πως το μεγαλύτερο παράπονο των συγγενών είναι ότι επιχειρήθηκε να αμαυρωθεί η μνήμη του θύματος με σενάρια που δεν επιβεβαιώνονται από τα στοιχεία.