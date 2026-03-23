Καλαμαριά: Ταυτοποιήθηκε ύποπτος που ήταν παρών στη δολοφονία του Κλεομένη - Δικαίωση ζητά ο πατέρας

Ταυτοποιήθηκε το δεύτερο άτομο που φέρεται να ήταν παρών στο αιματηρό επεισόδιο, με φερόμενο οπαδικό υπόβαθρο, που στοίχισε τη ζωή στον 20χρονο Κλεομένη, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πηγές που παρακολουθούν την εξέλιξη της έρευνας, πρόκειται για 21 ετών άνδρα. Κατά τις ίδιες πηγές, τις προηγούμενες ώρες πραγματοποιήθηκε αστυνομική έρευνα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη, χωρίς όμως ο ίδιος να εντοπιστεί.

Το συγκεκριμένο πρόσωπο φέρεται να βρισκόταν την επίμαχη βραδιά στο σημείο της δολοφονίας, συνοδεύοντας το 20χρονο θύμα και τον 19χρονο που ήδη προφυλακίστηκε.

Τόσο ο 21 ετών άνδρας όσο κι ο 19χρονος διώκονται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, πράξη η οποία συνδέεται με τη φερόμενη επίθεση εναντίον του 23χρονου, κατηγορούμενου και προσωρινά κρατούμενου για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά του Κλεομένη. Ακόμη, αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της συμμορίας και της κατοχής αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες (με τον αθλητικό Νόμο).

«Θέλω δικαιοσύνη για το παιδί μου»

Στα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης βρέθηκε τη Δευτέρα (23/3) ο πατέρας του 20χρονου Κλεομένη. Συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του και τον τεχνικό σύμβουλο – ιατροδικαστή, επισκέφθηκε την 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης που χειρίζεται τη δικογραφία και δήλωσε παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας.

«Θέλω δικαιοσύνη για το παιδί μου», ανέφερε αμέσως μετά, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Εξήγησε ότι βιώνει πολύ δύσκολες στιγμές, ενώ εξέφρασε την εμπιστοσύνη του προς την ελληνική Δικαιοσύνη.

Στο μεταξύ, αίτημα προς την ανακρίτρια για άσκηση νέων διώξεων όσον αφορά την υπόθεση δολοφονίας του 20χρονου, για την οποία κατηγορείται και προφυλακίστηκε 23χρονος, κατέθεσε ο δικηγόρος του πατέρα του θύματος. «Το ζητούμενο είναι να διαλευκανθούν οι συνθήκες τόσο της δολοφονίας όσο και μετά τη δολοφονία» ανέφερε ο συνήγορός του, Νίκος Αλεξανδρής.

Νωρίτερα, είχε καταθέσει αίτημα προς υποστήριξη της κατηγορίας, διά του συνηγόρου της, και η μητέρα του 20χρονου.

«Η οικογένεια θρηνεί και περιμένει τη συλλογή αποδείξεων για να δούμε, εκτός από τον 23χρονο, τον ρόλο άλλων ενδεχομένως προσώπων που είτε συνεπικουρούσαν, είτε συνέδραμαν, είτε υπέθαλψαν το έργο του συγκεκριμένου κατηγορουμένου», δήλωσε ο Πάρις Σπυράτος, εκπροσωπώντας τη μητέρα του Κλεομένη.