Θεσσαλονίκη: «Σάρωσαν» λαϊκές αγορές και Ν. Παραλία - Έπεσαν πρόστιμα 7.500 ευρώ
Νέα σειρά από ελέγχους πραγματοποιήθηκε από την αστυνομία στο πλαίσιο της προσπάθειας για αντιμετώπιση του παρεμπορίου. Συγκεκριμένα, οι έλεγχοι έγιναν κατά το χρονικό διάστημα από 30-03-2026 έως 05-04-2026, σε λαϊκές αγορές στις περιοχές Ξηροκρήνης και Βούλγαρη, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Παραλίας. Συνολικά ελέγχθηκαν 458 άτομα, συνελήφθη 1 για παράνομο υπαίθριο εμπόριο, βεβαιώθηκαν 8 διοικητικά πρόστιμα ύψους 7.500 ευρώ συνολικά και κατασχέθηκαν 414 προϊόντα παρεμπορίου.
