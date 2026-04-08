Θεσσαλονίκη: Νεκρή 80χρονη από φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης στη Θεσσαλονίκη, όπου μία 80χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα, περίπου στις 23:50, σε διαμέρισμα που βρίσκεται επί της οδού Πέλοπος, στην περιοχή της Ρωμαϊκής Αγοράς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από το υπνοδωμάτιο, όπου διέμενε η ηλικιωμένη.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντόπισαν την 80χρονη χωρίς τις αισθήσεις της.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και περιορίστηκε στον χώρο όπου εκδηλώθηκε, χωρίς να επεκταθεί σε άλλα σημεία του διαμερίσματος.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, με τις αρμόδιες αρχές να διενεργούν προανάκριση για να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες ξέσπασε η φωτιά.