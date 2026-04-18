Νεκρά δύο αδέλφια από φωτιά σε διαμέρισμα στον Κολωνό - Πώς συνέβη η τραγωδία

Δύο νεκροί είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός από φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί του Σαββάτου (18/4) σε διαμέρισμα στην οδό Άργους στον Κολωνό στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, χωρίς τις αισθήσεις της είχε εντοπιστεί μια γυναίκα και λίγο αργότερα ο αδελφός της, ηλικίας περίπου και οι δύο 50 ετών, από το ίδιο διαμέρισμα. Και οι δύο διαπιστώθηκε ότι είναι νεκροί.

Ακόμα, μια γυναίκα περίπου 80 ετών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε γυναίκα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στο δήμο Αθηναίων Αττικής. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 18, 2026

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ για λόγους ασφαλείας απομακρύνθηκαν ένοικοι τόσο από το διαμέρισμα όπου εκδηλώθηκε αρχικά η φωτιά όσο και από γειτονικά διαμερίσματα της τριώροφης πολυκατοικίας. Η πυρκαγιά εξακολουθεί να καίει, έχοντας ήδη προκαλέσει σημαντικές ζημιές.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 06:00 το πρωί του Σαββάτου και, σύμφωνα με μαρτυρίες, ενδέχεται να προκλήθηκε από διαρροή υγραερίου.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν, περίπου μία ώρα αργότερα, να εισέλθουν στο εσωτερικό των δύο διαμερισμάτων, συνεχίζοντας την επιχείρηση κατάσβεσης και έρευνας.