Φωτιά τώρα στην Αχαΐα: Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Ήχησε το 112

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (18/4) σε δασική έκταση στην Άμπελο Αχαΐας, με αποτέλεσμα να έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Μάλιστα, λίγο μετά τις 17:30 ήχησε και προειδοποιητικό μήνυμα από τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, με το οποίο καλούνται όλοι όσοι βρίσκονται στην περιοχή Άνω Πορόβιτσα να απομακρυνθούν προς την Ακράτα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το πύρινο μέτωπο καίει ανάμεσα σε Ποροβίτσα και Άμπελο και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 72 πυροσβέστες με 18 οχήματα και τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Παράλληλα, έχει σηκωθεί και αεροπλάνο για να συνδράμει στην κατάσβεση.