Φωτιά στο Αίγιο - Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει από το μεσημέρι της Πέμπτης 16 Απριλίου σε αγροτοδασική περιοχή, στα Σελιανίτικα Αιγιαλείας.
Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Η πυρκαγιά καίει σε δύσβατο σημείο με δασική έκταση, ενώ στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 34 πυροσβέστες με δύο πεζοπόρα τμήματα και 11 οχήματα.
Όπως δηλώνει στο patrapress.gr, ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, η φωτιά καίει σε ορεινή περιοχή και ξέφυγε μετά από καύση χόρτων.
Σε επιφυλακή βρίσκεται και η Περιφέρεια.