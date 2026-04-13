Ηράκλειο: Μεγάλη φωτιά σε parking αυτοκινήτων - «Στάχτη» έγιναν 18 οχήματα

Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Ηρακλείου για την κατάσβεση φωτιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας του Πάσχα (13/2) σε χώρο που ήταν σταθμευμένα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε οικόπεδο επί της Εθνικής Οδού Ηρακλείου-Μοιρών, στο ύψος των Γουρνών.

Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα σε χώρο που βρίσκονταν σταθμευμένα πολλά ΙΧ, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές σε τουλάχιστον 18 οχήματα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και η επιχείρηση κράτησε αρκετή ώρα, μέχρι να τεθεί η πυρκαγιά υπό πλήρη έλεγχο περίπου στις 3 νωρίς το πρωί. Οι ζημιές χαρακτηρίζονται σημαντικές, ενώ ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, με την αρμόδια υπηρεσία να έχει ξεκινήσει προανάκριση για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκαν οι φλόγες.

Σε ανάρτησή τους στο Facebook οι Πυροσβέστες Νομού Ηρακλείου, έδωσαν στη δημοσιότητα σχετικό βίντεο από την επιχείρηση κατάσβεσης και τόνισαν ότι οι δυνάμεις βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή αντιμέτωπες με ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, καθώς η φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο με αυξημένο κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης και έντονο θερμικό φορτίο.