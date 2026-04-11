Τραγωδία στη Νέα Σμύρνη: Νεκρή γυναίκα σε μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα

Τραγική κατάληξη είχε μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα τελευταίου ορόφου πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη που εκδηλώθηκε νωρίς το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, οι πυροσβέστες εντόπισαν μέσα στο φλεγόμενο διαμέρισμα ένα άτομο -πιθανότατα γυναικείου φύλου- χωρίς τις αισθήσεις του, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 20:00 σε διαμέρισμα έκτου ορόφου ενώ υπάρχει αναφορά για άτομο εντός αυτού. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με 6 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 20:00 σε διαμέρισμα έκτου ορόφου ενώ υπάρχει αναφορά για άτομο εντός αυτού. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με 6 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.